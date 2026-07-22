La Lazio si informa per Matias Moreno della Fiorentina

La Lazio si sta muovendo per rifondare il reparto difensivo, tra i vari nomi spunta anche quello di Matias Moreno della Fiorentina. Ecco tutti gli aggiornamenti di mercato:

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La Lazio su Matias Moreno

Il difensore argentino, Matias Moreno della Fiorentina, che ha trascorso l’ultimo anno in prestito al Levante, sembrava essere ad un passo dal Wrexham, ma come riporta Matteo Moretto, la Lazio si è inserita tra le possibili candidate. Resta da vedere cosa deciderà la Fiorentina in base alle offerte ricevute e ai piani dell’allenatore Fabio Grosso, nei quali al momento, il giocatore non sembra farne parte. L’accordo con il club inglese era intorno ai 9 milioni di euro, cifra che al momento rappresenta un ostacolo per la società biancoceleste.

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