MATRI LAZIO SCUDETTO – Alessandro Matri, ex attaccante tra le altre della Lazio, è intervenuto ai microfoni di Radio Bianconera dove ha espresso la propria opinione sulle sorti del campionato di Serie A.

Le parole di Matri

“Credo che le sorti del campionato possano cambiare un po’ con questa sosta. Aumenterà il fattore tecnico come discriminante. La Juve resta favorita per la qualità della rosa, superiore a tutte. La Lazio non credo mollerà e l’Inter ha un allenatore come Conte, che conosciamo tutti”.

