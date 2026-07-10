Mattei: “Lotito ha reso la Lazio una Lazietta!”

In un’intervista andata in onda sulle frequenze di Radiosei, il giornalista Stefano Mattei ha fatto il punto della situazione in casa Lazio, dove le difficoltà economiche, ma non solo, sembrano impedire qualunque mossa al presidente Claudio Lotito. Ecco le sue parole.

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Le parole di Mattei nell’intervista sulle difficoltà della Lazio e su Lotito

“La trattativa per Sergi Dominguez rischia di non andare in porto. Il tesoretto ci sarebbe ma come primo obiettivo la Lazio ha quello di tappare i buchi di bilancio. In settimana ci doveva essere la presentazione di Gattuso, si farebbe ancora in tempo a metterla domani, ma potrebbe slittare e io credo che la Lazio non voglia presentarlo in questa situazione di mercato, davanti ad una stampa che potrebbe fare domande scomode allo stesso allenatore”.

Su Lotito

L”a cosa assurda è che la Lazio non si può permettere un ingaggio che dà il Sassuolo. A Lotito il problema tecnico non interessa, interessa solo quello economico. Che la Lazio è in grande difficoltà lo sanno anche a Formello. Queste amichevoli che farà la Lazio, significano che il nome non gira in Europa; è una corsa alla riduzione del brand, dell’immagine, di tutto. Il ciclo di Lotito alla Lazio è finito; è riuscito nell’intento di rendere la Lazio una Lazietta”.

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