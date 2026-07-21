Mattei: “Come fa un senatore della Repubblica a dire una cosa del genere?”

Stefano Mattei ha commentato ai microfoni di Radiosei le parole di Claudio Lotito durante la conferenza di presentazione del nuovo corso della Reggina.

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“Le vie della Lazio per Lotito sono finite. Ho sentito i soliti slogan, che tra Roma e Salerno conosciamo bene e che a Reggio tra un anno conosceranno; quegli applausi diventeranno fischi. All’inizio ha una maschera, ma poi cadrà. Quando avrà raggiunto l’obiettivo anche a Reggio scopriranno chi è Lotito. Multiproprietà? Cercherà come sempre di fare la battaglia contro i mulini a vento. E comunque lui non vuole mollare la Lazio.

Quello che è successo ieri è offensivo nei confronti della storia della Lazio e dei suoi tifosi. Io ritegno inaccettabile, e mi rivolgo alla maggioranza, a tutti i componenti che sono in Parlamento e in Senato, che un senatore dell’attuale Repubblica, che rappresenta quindi lo Stato, a domanda dei cronisti risponda: ‘Crede, obbedire, combattere’, che è un motto di Mussolini, motto contro l’attuale democrazia italiana”.

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