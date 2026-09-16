Mattei: “Il ciclo di Lotito alla Lazio è finito”

Stefano Mattei ai microfoni di Radiosei si è espresso sulla contestazione dei tifosi della Lazio contro il presidente Claudio Lotito.

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Le parole di Mattei sulla contestazione dei tifosi della Lazio contro Lotito.

“Tutti hanno fatto degli appelli sulla contestazione dei tifosi della Lazio, tranne l’unica persona che dovrebbe farne. Il dunque della questione è che si sta guardando il dito, la luna è un’altra. Anche laddove ci fosse stato da parte di pochi un complotto per estorcere la società a Lotito. Non lo so, questo si vedrà strada facendo.

Ma il vero grande problema è che il ciclo di Lotito alla Lazio è finito. Mi rivolgo anche al partito della maggioranza del presidente Lotito che sta rischiando un’impopolarità nel mondo Lazio che potrebbe costare dei voti. I tifosi sono stanchi di questa gestione, del comportamento, delle parole, degli apprezzamenti”.

Mattei sul rapporto fra Lotito e i tifosi.

“La gente non ne può più di tutto questo, non solo della gestione tecnica. Il 99% dei tifosi non ne può più del presidente Lotito e del suo modo di fare. Poi se ci sarà stato qualcuno che ha sbagliato, vedremo. In caso ci saranno responsabilità singole. Ma non c’è niente da fare, il rapporto è finito. Il resto è tutto relativo, prendere in ostaggio la Lazio nei confronti dei tifosi è offensivo.

Sono anni che va avanti la contestazione, ora è deflagrata per colpe di Lotito che ha ancora più alzato il muro ed andato contro mano. Il Governatore del Lazio, Rocca, ha detto che i tifosi non possono essere ostaggio di una società”.

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