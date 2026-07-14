Mattei: “Doekhi e Pedraza hanno 28 e 30 anni. E i giovani?”

Stefano Mattei, sentito in un’intervista in collegamento con Radiosei, ha analizzato il profilo di Danilho Doekhi, ormai a un passo dal passaggio ufficiale alla Lazio, e ha espresso i suoi dubbi sulle possibilità di competere ad alti livelli della rosa attuale. Ecco le sue parole.

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Le parole di Mattei nell’intervista sul nuovo acquisto della Lazio, Danilho Doekhi

“Doekhi è un giocatore alto 1.90, informandomi ho notato che è forte di testa, è un giocatore pratico e concreto. Abile nel gioco aereo, meno palla a terra e negli spazi larghi, quindi molto dipenderà da quello che chiederà Gattuso alla squadra. Assomiglia a Siebert del Lecce. Vi ricordate la favola del progetto giovani? Fin qui sono arrivati Doekhi e Pedraza, di 28 e 30 anni”.

Sul livello della squadra

“Sono i giocatori che fanno le squadre, indipendentemente dalla coesione che può creare un allenatore. Ok parlare di elmetto e di spirito di gruppo, di voglia di lavorare e fare bene: queste sono frasi di circostanza che ogni tecnico direbbe alla prima conferenza. Mancano ancora 2 o 3 elementi, ma la squadra parte dal 9° posto quindi non va completata, bensì migliorata. In un anno, qui sono saltati 6-7 titolari”.

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