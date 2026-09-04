Mattei: “Fabiani? Chiede ai tifosi un passo indietro, ma dovrebbe farlo Lotito”

Stefano Mattei ha commentato molto duramente le parole di Angelo Fabiani nella conferenza stampa di ieri: ecco il decalogo con cui il noto giornalista ha risposto al ds della Lazio.

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Le parole di Mattei nell’intervista sulla conferenza di Fabiani

“Dopo la conferenza di ieri ho elencato 10 falsi comandamenti di Fabiani, per rispondere alle sue dichiarazioni. Il primo è su Pellegrini, dice che gli agenti sapevano da tempo che sarebbe stato fuori lista, ma la realtà è che è tra i giocatori che guadagnano di più e siccome il monte ingaggi va tagliato si vendono i calciatori che prendono di più”.

Su Romagnoli

“Per quanto riguarda Romagnoli, è stato fatto di tutto per metterlo alla porta, senza mai soddisfare quello che era stato promesso al giocatore”.

Sui rifiuti ricevuti

“Quando dice che è orgoglioso del fatto che diversi calciatori arrivano alla Lazio per Gattuso, vorrei far presente che tanti hanno detto ‘no’, non a Gattuso, ma a questa Lazio. Vedi Icardi”.

Sulle vacanze

“Ha ribadito di non aver fatto ferie, perché gli altri direttori sportivi che hanno fatto? Sono andati alle Maldive”.

Sulla campagna contro Lotito

“Ha parlato di campagna violenta contro Lotito. La campagna contro Lotito è stata civilissima, 30mila persone sono scese in piazza assolutamente senza violenza. Campagna civile e pacifica”.

Sulle pendenze irrisolte

“Ogni anno dicono che hanno risolto le pendenze, ma vorrei sottolineare che gli stipendi vanno pagati sennò ci sono delle sanzioni e poi devono parlare con Gattuso perché lui ci ha detto che non ci sono soldi”.

Sulle idee che hanno guidato il mercato

“Sostiene che nel calcio si usino le idee, le intuizioni. Sono almeno 8 le squadre che hanno speso più della Lazio, quindi chi spende ha più probabilità di fare risultato”.

Sulle norme che penalizzano la Lazio

“Norme che penalizzano le società? Sono le società che non hanno soldi che sono ‘penalizzate’, la Lazio è l’unica che è passata dal mercato chiuso a quello a saldo zero. Le altre squadre i soldi li hanno e li mettono”.

Su Floriani

“Floriani? Progetto giovani? Un giocatore in 22 anni, tra l’altro non è giovanissimo. E la Lazio a livello di età media è 14esima”.

Sull’appello ai tifosi

“L’appello ai tifosi? Dice di fare un passo indietro, dovrebbe dirlo al suo datore di lavoro che è il colpevole di ciò che sta accadendo”.

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