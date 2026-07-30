Mattei: “Taylor a rischio mal di pancia, sta assistendo ad uno scempio”

Durante l’allenamento di questa mattina ci sono state tensioni tra Gattuso e Taylor e questo è l’ennesimo brutto segnale per una Lazio sempre più sfasciata, altra dura intervista da parte del giornalista Mattei intervenuto come di consueto sulle frequenze di Radiosei.

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Le parole di Mattei nell’intervista sulla lite tra Gattuso e Taylor

“Il mio titolo di oggi? Lotito tifa contro la Lazio e, più che altro, contro i tifosi della Lazio. Il ritiro della Reggina è un ulteriore schiaffo dato alla tifoseria, sabato a Formello giocheranno alle 11 con 40 gradi. Ormai Lotito lo abbiamo capito, è indispettito dalla tifoseria e questo rancore lo porta raddoppiando astio e livore nei confronti dei tifosi. Credo che la Lazio sia l’unica società con il presidente che tifa contro i proprio tifosi. Per quanto riguarda il resto, sono tanti i nomi accosti dalla Lazio ma qui non si guarda l’aspetto tecnico bensì quello economico, quindi arriverà chi prenderà meno. Taylor? Non vorrei avesse anche lui ‘mal di pancia’ per la situazione, in queste due uscite non mi è piaciuto, mi è sembrato in campo tanto perché doveva starci”.

Mattei sulla Lazio allo sbando

“In sei mesi la Lazio ha perso sei titolari, ma chi vuole restare? Taylor viene dall’Ajax, uno società che vince di continuo. Viene alla Lazio, assiste a questo scempio, a questo smantellamento. Lui non è Romagnoli o laziale come Pellegrini, facile che preferisca altro rispetto a tutto questo”.

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