Mattei: “Caso Gothberg? Assoluta mancanza di senso etico di Lotito”

Il giornalista Stefano Mattei, intervenuto sulle frequenze di Radiosei, ha parlato tra le varie cose anche del caso Gothberg, l’ex calciatrice biancoceleste mandata via dal club perché incinta. Ecco le sue dichiarazioni.

Le parole di Mattei nell’intervista sulla Lazio

Mattei sul caso Gothberg-Lazio

“La Lazio ne fa una al giorno, stavolta la notizia riguarda la femminile. Questo senatore ogni giorno macchia il partito in Senato. A fine maggio c’è stato un evento contro la violenza sulle donne all’Olimpico in cui erano presenti Cristina Mezzaroma e Claudio Lotito; un’iniziativa nobile, ma esiste anche una violenza etica.

La calciatrice viene licenziata perché incinta e vince la causa: qui la teoria e la pratica sono segni evidenti della differenza tra ciò che si dice e ciò che si fa. Questa situazione non è sfuggita è stata decisa, senza avere sensibilità e senso etico. Mi giunge voce che in politica non sta piacendo l’atteggiamento di Lotito. Anche la vicenda Gothberg, che ha fatto il giro del mondo, sarà arrivata in Senato”.

Mattei sui calciatori della Lazio non al Mondiale

“In oltre 1200 calciatori che sono al Mondiale, non ce n’è uno della Lazio. Forse solo la Lazio ed in Lecce non hanno rappresentanti ai Mondiali. Il Pisa, retrocesso, ha Aebischer titolare con la Svizzera”.

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