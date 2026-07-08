Mattei: “La Lazio finora ha dato alla galassia-Lotito 200 milioni!”

In un’intervista rilasciata a Radiosei, il giornalista Stefano Mattei si è augurato un intervento della politica per convincere Claudio Lotito a lasciare la Lazio; sarà difficile, considerati gli interessi, anche di natura extra-calcistica, che il presidente ripone nella società biancoceleste. Ecco le sue parole.

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Le parole di Mattei sulla possibilità di un intervento della politica per convincere Lotito a lasciare la Lazio

“La situazione è critica e forse finalmente è partito un certo tipo di movimento attorno alla Lazio. Io mi auguro che la politica che conta, la maggioranza, intervenga. La politica deve dire al presidente di scegliere tra continuare a fare il presidente o continuare il percorso politico. Se il presidente Lotito valuta la Lazio 1 miliardo, fa capire che è una prova di forza”.

Sugli interessi di Lotito nella società

“Lotito ha interessi e orgoglio nella Lazio. La Lazio paga alla galassia-Lotito, alle sue aziende, 10 milioni all’anno, in maniera lecita certo, c’è un appalto. Fino ad ora la Lazio gli ha dato quasi 200 milioni. E poi subentra l’orgoglio della persona. La Lazio parte da quasi meno 20, tra Dia, Rovella e Pellegrini. Quindi quando si parla dei soldi che arrivano delle cessioni di adesso, si deve mettere in conto tutto”.

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