Mattei: “Non c’è futuro alla Lazio, Lotito filtra e nasconde i problemi. Mercato? Solo a zero”

Il giornalista Stefano Mattei, intervenuto sulle frequenze di Radiosei, ha parlato della situazione attuale in casa Lazio, delle difficoltà sul mercato e molto altro ancora: ecco le sue dichiarazioni.

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Le parole di Mattei nell’intervista sulla Lazio

“La cosa che noto è che tutte le trattative che vanno in porto rapidamente sono quelle a parametro zero, nelle altre da 8-10 milioni ci sono sempre delle complicazioni. Si stanno provando a nascondere le difficoltà della Lazio, vedi il mancato annuncio sul dato degli abbonati. Il problema di fondo è che si nasconde, si rimanda, ma filtrano le notizie: la situazione è questa.

Io non mi sorprenderei se a gennaio partisse qualche altro pezzo. Se la classifica sarà tranquilla, si potrà pensare al bilancio come è accaduto lo scorso gennaio. Si sta cercando di salvare il salvabile, si sta cercando di nascondere le reali problematiche, ma così non c’è futuro, o meglio, non c’è neanche presente. Discorso multiproprietà? Eviterà la domanda al momento della presentazione della Reggina. Dirà tante parole ma senza rispondere”.

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