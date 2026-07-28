INTERVISTE
Mattei: “Per Lotito la Lazio è sua e i tifosi devono tacere. Lavori al Fersini? Un alibi”
Il giornalista Stefano Mattei, intervenuto sulle frequenze di Radiosei, ha parlato della situazione della Lazio, in particolar modo del ritiro che andrà avanti a porte chiuse: ecco le sue parole.
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Le parole di Mattei nell’intervista sulla Lazio
“Io guardo sempre ciò che c’è dietro alle parole ufficiali, perché è lì che nascondo la verità. Il mercato è bloccato, Comuzzo è andato al Torino intanto. Se non esce qualcuno, la Lazio non può prendere nessuno. Poi si parlava delle porte aperte ai tifosi per il ritiro, ma i lavori sul campo del Fersini sono un alibi per evitare l’affluenza del pubblico che, più che applaudito al squadra, avrebbe contestato la presidenza. Come al solito hanno detto una cosa e ne hanno fatta un’altra. La Lazio per Lotito è sua, soltanto sua, i tifosi devono mettere i soldi e stare zitti. Secondo lui il tifoso può essere insultato, vilipeso, deve portare i soldi e stare zitto”.
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