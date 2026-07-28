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INTERVISTE

Mattei: “Per Lotito la Lazio è sua e i tifosi devono tacere. Lavori al Fersini? Un alibi”

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2 ore ago

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Mattei intervista Lazio 28 luglio

Il giornalista Stefano Mattei, intervenuto sulle frequenze di Radiosei, ha parlato della situazione della Lazio, in particolar modo del ritiro che andrà avanti a porte chiuse: ecco le sue parole.

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Le parole di Mattei nell’intervista sulla Lazio

“Io guardo sempre ciò che c’è dietro alle parole ufficiali, perché è lì che nascondo la verità. Il mercato è bloccato, Comuzzo è andato al Torino intanto. Se non esce qualcuno, la Lazio non può prendere nessuno. Poi si parlava delle porte aperte ai tifosi per il ritiro, ma i lavori sul campo del Fersini sono un alibi per evitare l’affluenza del pubblico che, più che applaudito al squadra, avrebbe contestato la presidenza. Come al solito hanno detto una cosa e ne hanno fatta un’altra. La Lazio per Lotito è sua, soltanto sua, i tifosi devono mettere i soldi e stare zitti. Secondo lui il tifoso può essere insultato, vilipeso, deve portare i soldi e stare zitto”.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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