Mattei: “Gattuso deve poter lavorare, la società non scarichi su di lui le proprie responsabilità”

Stefano Mattei ha concesso un’intervista ai microfoni di Radiosei e ha fatto il punto sul momento della Lazio, oltre che sulle aspettative dell’ambiente in vista della prossima stagione

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L’intervista di Mattei sulla Lazio e sulle aspettative in vista della prossima stagione

“I fans di Gattuso tifano affinché il tecnico raggiunga ‘l’ambizioso traguardo’ del dodicesimo posto, esplicitato sul contratto. Io girerei la questione al direttore sportivo che lo scorso anno disse di dimettersi qualora non avesse raggiunto gli obiettivi: ora lo invito ad indicarci cosa intende per fallimento”.

“Gattuso sicuramente non è un allenatore di prima fascia però deve avere la possibilità di lavorare, vediamo che tipo di materiale avrà a disposizione. Non si può criticare a priori. L’allenatore nella Lazio quasi mai è stato colpevole, quasi sempre è stato vittima perché la società è sempre abilissima a scaricare sul tecnico le proprie responsabilità”.

Mattei sul deludente mercato

“Tra mercato a saldo zero e libero c’è poca differenza in casa Lazio, quindi è un falso problema”.

Mattei su Peruzzi

“Peruzzi viene scelto per calmare la piazza, non per aiutare Gattuso”.

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