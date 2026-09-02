Mattei: “Mercato da ottavo posto. C’è un problema in difesa”

Nella sua consueta intervista rilasciata su Radiosei, il giornalista Stefano Mattei ha tirato le somme del calciomercato fatto dalla Lazio.

LEGGI ANCHE: Paganini: “Il mercato più sorprendente è quello della Lazio”

Le parole di Mattei nell’intervista sul calciomercato della Lazio

“La realtà è che senza Romagnoli oggi nella rosa ci sono tre difensori centrali, di cui uno come Sutalo che è reduce da un infortunio, con Marusic adattabile. Sono le cosidette ‘romanelle’ per cercare di coprire i buchi. Il mercato, considerando l’assenza di soldi, è da sei in pagella. Le risorse sono limitate ed appena si vincolo due partite la campagna abbonamenti viene riaperta. La realtà è che la Lazio ha problemi econimici e Lotito sta soffrendo l’assenza dei tifosi. Ora è in difficoltà, adesso ha tamponato ma a fine anno perderà sei giocatori a parametro zero e dovrà riscattare giocatori con la cessione del giocatore che riceverà l’offerta miglore.

Mattei sulle reali ambizioni della Lazio

“E’ una Lazio troppo grande per mani economici così piccoli. In questo mercato è stato fatto un mezzo miracolo tecnico, ma per arrivare al nono-ottavo posto in classifica, forse. Mi preoccupa più la carenza di difensori rispetto alla mancanza di un vero vice Pinamonti che non ha avuto lo storico di Sutalo in termini di infortuni. Sono tutti palliativi, qualcuno per eccessivo amore si illude che questi possano bastare”.

Mattei su Lotito

“Lotito si ritiene vittima della contestazione, pretende gratitudine a prescindere. E non lascia perchè ci sono troppi interessi da parte sua. Lotito tra appalti e stipendi di famiglia, a differenza di altri proprietari, non mette ma prende dal club. La politica dovrebbe capire che forse sarebbe il caso di intervenire. Mi auguro che qualcuno si faccia un esame di coscienza e da questo punto di vista faccio i complimenti per come si sta espondendo il presidente della Regione Francesco Rocca”.

@Copyright Lazionews.eu

Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP