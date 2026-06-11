Mattei: “Lotito è all’angolo, la sua lettera sono solo parole vuote”

Il giornalista Stefano Mattei, intervenuto sulle frequenze di Radiosei, ha analizzato la lettera di Lotito indirizzata ai tifosi della Lazio, giudicando negativamente la scelta del presidente biancoceleste: ecco le sue parole.

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Le parole di Mattei nell’intervista sulla lettera di Lotito ai tifosi

“A proposito delle notizie circolate ieri, non ho mai pensato neanche per un minuto a tutto questo. O si interviene dall’alto strappando la società a Lotito oppure lui non ha nessun interesse a fare quel passo. La lettera, lunga, troppo lunga, è una scelta strategica comunicativa sbagliata. Scegliere un giornale vuol dire affidarti ad un amico e farti nemici tutti gli altri. Sono errori che negli ultimi mesi stanno accadendo spesso, segno di persone che sono arrivate da poco e stanno lavorando male.

È un concentrato di ipocrisia e false verità che non servono a nulla. Ci sono solo parole vuote che non avvicina la società alla tifoseria. Anzi, sortisce l’effetto completamente il contrario. La tifoseria è ancora più arrabbiata. Questa è la conferma che questa presidenza è all’angolo, sta incassando colpi e sta accusando molto la contestazione. Con una sola mossa concreta si poteva fare molto di più, ossia un aumento di capitale”.

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