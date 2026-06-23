Mattei: “La Lazio fa la questua, non ha i soldi per andare a Fregene. Zaniolo? Fantacalcio”

Il giornalista Stefano Mattei, intervenuto sulle frequenze di Radiosei per una lunga intervista, ha parlato del momento della Lazio, del mercato fatto senza soldi e della voce che negli scorsi giorni ha riguardato Zaniolo. Ecco le sue dichiarazioni.

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Le parole di Mattei nell’intervista sulla Lazio

“La Lazio sta facendo in giro per Italia la questua per sistemare la situazione economica. Sta facendo il mercato al contrario perché ha bisogno di soldi. Io starei soprattutto attento a Mandas, qui si vende senza pensare all’aspetto tecnico quindi credo che non si pensi troppo alla partenza di Provedel”.

Mattei sul mercato della Lazio

“Io credo che le squadre durante il mercato operino tutte tenendo i migliori e provando a cedere chi ha meno spazio, alla Lazio avviene il contrario e non penso che così si possa migliorare la situazione”.

Mattei su Zaniolo

“Vista la situazione, la volontà di abbassare il monte ingaggi e tutto, mi sembra fantacalcio. Qui ci sono soldi per andare a Fregene, ma si pensa alle Maldive”.

Mattei sul mercato e Taylor

“Io cerco di usare la logica, poi le vie del mercato sono infinite. Al momento l’unico giocatore che potrebbe garantire 30 milioni è Taylor, gli altri hanno tutte problematiche, infortuni o ingaggio, che non ti possono garantire queste cifre. Ad ora stai cedendo per 3 milioni, vedi Romagnoli e Provedel. Gila è un prospetto da 30 milioni, ma è ad un anno dalla scadenza e c’è il 50% da dare al Real”.

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