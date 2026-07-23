Mattei: “Gli abbonamenti? Quali 2mila, per me al massimo sono 1300”

Il giornalista Stefano Mattei, intervenuto sulle frequenze di Radiosei, ha parlato del presidente Lotito e del numero di abbonamenti sottoscritto dai tifosi della Lazio che, a suo dire, è sovrastimato. Ecco le sue parole.

Leggi anche: Isaksen o Cancellieri? Tra operazione e mercato, ecco la strategia della società

Le parole di Mattei nell’intervista sulla Lazio

Mattei su Lotito

“Lotito cerca soldi e dal momento in cui dal Qatar non possono arrivare subito si è irrigidito. Il problema di fondo resta: questa è una società alla ricerca di soldi. E in questo clima di sfida, continua a perderli. Io voglio sapere dove vuole arrivare il presidente Lotito visto che invece di migliorare la situazione la sta peggiorando con parole e atteggiamenti. Tra un paio d’anni, dopo le elezioni, la Reggina diventerà per lui come la Salernitana e la Lazio”.

Mattei sul numero di abbonamenti

“Lo scorso anno la Lazio fece un comunicato ufficiale per comunicare le tessere sottoscritte, quest’anno nessun comunicato; è stato detto in maniera fugace, senza specificare i numeri, attraverso i canali ufficiali del club. Per me al massimo le tessere sono 1300“.

@Copyright Lazionews.eu

Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP