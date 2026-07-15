Mattei: “Lotito? La Lazio è la sua gallina dalle uova d’oro”

Nell’intervista concessa oggi ai microfoni di Radiosei, Stefano Mattei ha parlato del calciomercato della Lazio, per nulla in grado di scatenare i sogni dei tifosi, e di Claudio Lotito, secondo il giornalista impegnato in ben altro rispetto ai biancocelesti. Ecco le sue parole.

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Le parole di Mattei nell’intervista sugli interessi di Lotito e sul calciomercato della Lazio

“In questo momento dell’anno tutti i tifosi sognano; i sogni che possono permettersi i tifosi della Lazio, dopo 22 anni di gestione Lotito, sono Pedraza e Doekhi. Il problema di fondo è che ci troviamo di fronte ad una persona ‘unica’, che non trovi in un’altra realtà”.

Sugli impegni di Lotito

“A Reggio Calabria lo stanno aspettando, è poi atteso per la finale dei Mondiali, ma ora dov’è? Sta pensando alla sua persona, come sempre; non ha mai pensato alla Lazio, non è laziale. Le squadre per lui non contano, vuole solo raggiungere i suoi obiettivi e ora la situazione gli sta sfuggendo di mano”.

Sul possibile intervento della politica in vista delle elezioni

“La Lazio è la sua gallina dalle uova d’oro. Siamo passati dalla ‘Lazio’ alla ‘galassia Lotito’. Visti i rischi che si potrebbero correre alle prossime elezioni, solo la politica potrebbe chiedergli di scegliere tra il percorso politico e la Lazio. E lui la politica non la lascerebbe mai”.

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