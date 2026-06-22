Mattei: “Qualcosa sta cambiando per la gestione Lotito”

Durante la consueta intervista rilasciata dall’ex giornalista Stefano Mattei ai microfoni di Radiosei, per la Lazio di Claudio Lotito potrebbe arrivare presto una svolta. I tifosi continuano ad attendere nella speranza che qualcosa possa finalmente cambiare.

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Nella sua intervista Stefano Mattei ha parlato di Lazio, di Claudio Lotito e di una possibile svolta.

“La Lettera di Floridi? A metà mi sono fermato. Scrivere così tante parole porta la gente ad abbandonare la lettura. L’altro aspetto da sottolineare riguarda la politica, mi sembra che qualcosa stia cambiando. Storace all’epoca agevolò l’utilizzo di un vecchio credito che vantava Lotito nei confronti della Regione che permise l’acquisizione della Lazio. Ma nei giorni scorsi in prima pagina su ‘Il Tempo’ le sue parole mi hanno fatto riflettere. Ieri anche Mulè si è espresso, prima diceva che l’impegno di Lotito era ammirevole. Ora sostiene che il presidente debba trovare una via d’uscita.

Mattei ne è certo: Lazio senza futuro se Lotito non cambia qualcosa.

“Adesso c’è una presa di posizione diversa. Se anche loro esprimono perplessità sulla gestione Lotito, significa che qualcosa sta cambiando. E, ripeto, in questo momento solo la politica può fare qualcosa. In quattro anni la Lazio rischia di perdere più della metà del fatturato. Merchandising zero, player trading zero, iniziative per i tifosi zero: non resta che vendere i pezzi migliori. È come fermare il mare con un tappo. Peruzzi, che stimo, spero non cada nel trappolone”.

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