Mattei: “La gestione della Lazio neanche in Eccellenza si ritrova”

Il giornalista Stefano Mattei, nel corso di un’intervista sulle frequenze di Radiosei, ha criticato la gestione della Lazio da parte di Lotito, lodando invece il comportamento di Gattuso in occasione del battibecco con Taylor. Ecco le sue parole.

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Le parole di Mattei nell’intervista sulla Lazio

Mattei sullo scontro Gattuso-Taylor

“Credo che Gattuso abbia gestito quanto accaduto con Taylor in maniera ottima, prima ha richiamato il calciatore per il suo gesto e poi c’è stato il chiarimento. Ora dobbiamo vedere se è stata una reazione istintiva quella di Taylor o se è un’insofferenza legata alla situazione Lazio. Il fatto di ieri, la discussione tra il tecnico e il centrocampista, preoccupa perché ci sono dei precedenti, con giocatori che volevano andare via, vedi Guendouzi, Castellanos, Vecino, Romagnoli”.

Mattei sulla gestione da dilettanti della Lazio

“L’orario della partita di domani è cambiato, ennesimo cambio dopo che la società aveva anche annunciato che le amichevoli sarebbero state a porte aperte: questa è una gestione che neanche in Eccellenza si ritrova”.

Mattei sul mercato

“La Lazio, se non vende, neanche in prestito può prendere i calciatori, questa è la realtà. Si cerca il prestito gratuito, al limite poi si pone il riscatto obbligatorio legato alla vittoria dello scudetto: come a dire, non lo riscatteremo”.

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