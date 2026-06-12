INTERVISTE
Mattei: “Lotito il più bravo di tutti, ma in negativo!”
In un’intervista sulle onde di Radiosei, Stefano Mattei ha criticato duramente la lettera con cui Claudio Lotito ha cercato di ricucire il rapporto con la tifoseria e le sue successive dichiarazioni: secondo il presidente, il comportamento del presidente, e di quanti lo supportano, è intollerabile.
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Le parole di Mattei nell’intervista sulla lettera di Lotito
“Ieri un po’ tutti – a parte alcuni ‘tengofamiglia’ – hanno commentato la lettera di Lotito sottolineando quanto fosse vuota e priva di sincerità. Poi ieri, il presidente della Lazio è tornato a parlare dando piena conferma di tutto questo. Tra le altre cose, ha dichiarato che quello che lui ha fatto nessuno l’ha fatto nella storia del calcio italiano. Come se i vari Berlusconi, Cragnotti e via dicendo non contassero nulla al suo cospetto. In negativo, sicuramente, il presidente Lotito è stato il più bravo di tutti. In negativo, però“.
Su chi difende il presidente
“Posso anche mettermi nei panni di Lotito e pensare che lui davvero ragioni in questo modo, ma quello che non posso accettare è che, di fronte a questa valanga che sta travolgendo il mondo Lazio, ci sia un quotidiano come ‘Il Messaggero’ che decida di lanciare una campagna mediatica pro-Lotito, perdendo di vista il vero scopo del giornalismo. Ossia, essere imparziali ed equidistanti”.
Sui tifosi
“La realtà è che al tifoso laziale manca non essere rispettato per ciò che rappresenta e per la propria storia. Poi c’è tutto il resto. Nei vari telegiornali, avete mai visto o sentito una dichiarazione ufficiale come rappresentante di Forza Italia di Lotito? Mai”.
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