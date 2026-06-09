INTERVISTE
Mattei: “Lotito? Peggio del più incallito dei romanisti”
A pochi giorni di distanza dalla lettera pubblicata su Il Tempo, Stefano Mattei è tornato ad attaccare la gestione di Lotito in un’intervista in collegamento con Radiosei: la strategia di mercato della Lazio è la cartina al tornasole del comportamento del presidente.
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Le parole di Mattei nell’intervista sul mercato della Lazio e su Lotito
“Dobbiamo aspettare i fatti, il vero calciomercato ancora non è iniziato. Ci sono società che ancora devono ufficializzare gli allenatori. Tutti i club stanno preparando il mercato, c’è chi sta più avanti e chi sta più indietro; l’unica cosa che mi fa riflettere in casa Lazio è che stanno uscendo tanti nomi, ne saranno usciti una quarantina”.
Sulla strategia di mercato
“La Lazio ha il cartello ‘liquida tutto’. Non c’è una strategia, si stanno spettano le offerte: i giocatori migliori verranno piazzati al miglior offerente. Poi si passerà alla seconda fase: come giù accaduto con Sarri o Baroni, si chiedono le cose al nuovo allenatore e quando non arrivano si scarica il tecnico. La priorità della società è sempre quella di rivalutare gli errori commessi sul mercato, per cercare di dimostrare che non hanno sbagliato. La tattica è questa, ma a Lotito e Fabiani scivola tutto addosso. Sulla base di questo, le prospettive sono nere. Lotito sta facendo cose che neanche il più incallito dei tifosi romanisti riuscirebbe a pensare”.
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