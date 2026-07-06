Mattei: “Lotito? Vive una realtà parallela e pensa di avere ragione”

Stefano Mattei, in un’intervista in collegamento con Radiosei, si è detto stupito della reazione di Claudio Lotito alla protesta dei tifosi e sconcertato per il ridimensionamento tecnico della squadra, che passa anche attraverso la riduzione del monte ingaggi. Ecco le sue parole.

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Le parole di Mattei nell’intervista su Lotito, i tifosi e la riduzione del monte ingaggi

“La cosa che mi sorprende è che giovedì scorso c’è stata una manifestazione di piazza incredibile, presenti grandi e bambini, e il presidente ne ha preso così tanto atto che è andato in questura perché secondo lui c’è un piano per estorcergli la Lazio. Lui non si rende conto, per questo la politica deve fare qualcosa. Il presidente vive una realtà parallela. Lui è l’unico che va contromano e pensa di avere ragione”.

Sul monte ingaggi

“La Lazio, solo sui sostituti, ha risparmiato 50 milioni, senza pensare chi era in scadenza. Partiamo da Guendouzi, Vecino: il ridimensionamento è iniziato da tempo. Stanno cercando in tutti i modi di incassare e c’è un lento ed inesorabile ridimensionamento tecnico, che segue quello economico”.

Sui tifosi

“Ormai i tifosi non credono più a niente di ciò che dice questa società visto che spesso e volentieri sia Lotito che Fabiani sono stati smentiti dai fatti”.

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