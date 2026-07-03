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INTERVISTE

Mattei: “Ieri una dimostrazione di amore e disperazione”

Published

2 ore ago

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Mattei intervista manifestazione tifosi laziali

In un’intervista andata in onda sulle frequenze di Radiosei, Stefano Mattei ha parlato della manifestazione di protesta organizzata dai tifosi laziali nella giornata di ieri e ha elogiato alcuni dei personaggi famosi che sono intervenuti. Ecco le sue parole.

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Le parole di Mattei nell’intervista sulla manifestazione dei tifosi della Lazio

“Alla manifestazione di ieri c’è stata una partecipazione massiccia, che forse nessuno si aspettava; dimostrazione di amore per la Lazio e di disperazione per ciò che sta accadendo”.

Sugli interventi sul palco di ieri

“La presenza, preziosissima, del Presidente della Regione Rocca è importante: io da tempo chiedo alla politica di aprire gli occhi. Quello che ha detto lui è significativo, ha parlato di ‘ostaggi’ e ha ribadito che il mondo della politica, le istituzioni, devono intervenire. Mi inchino a Tommaso Paradiso per quello che dice e per come lo dice. Soprattutto per il coraggio che ha di schierarsi”.

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Dalla passione per lo sport al suo racconto. Laureato in Giurisprudenza all’Università Statale di Milano, scrivo articoli per il web e collaboro con LazioNews.eu da novembre 2025.

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