Mattei: “Come fai a paragonare Asp e Greenwood?”

Stefano Mattei ha parlato ai microfoni di Radiosei del delicato momento della Lazio, soprattutto in ottica mercato: il giornalista si è poi soffermato sul paragone fra l’affare Greenwood e quello per Asp Jensen.

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L’intervento di Mattei sul mercato della Lazio e sulle operazioni Greenwood e Asp.

“Sembra saltato Greenwood, è saltato Asp. Qualcuno ha avuto il coraggio di paragonare le situazioni, ma la differenza è che la trattativa per Greenwood partiva da 50-60 milioni, con uno stipendio da 11. Il rapporto è impossibile da fare.

Quello che stiamo vivendo si pò sintetizzare con una frase di Daniele Rindone letta questa mattina sul Corriere dello Sport ‘la paura è che il futuro sia passato’. Questa frase dice tutto.

Provedel? Il fuggi fuggi qui è generale, anche nella Women. Chi ha un minimo di ambizione cerca di andare via, resta chi non ha mercato. Emblematici anche i rifiuti di Peruzzi, Lulic e Radu”.

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