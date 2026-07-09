INTERVISTE
Mattei: “Come fai a paragonare Asp e Greenwood?”
Stefano Mattei ha parlato ai microfoni di Radiosei del delicato momento della Lazio, soprattutto in ottica mercato: il giornalista si è poi soffermato sul paragone fra l’affare Greenwood e quello per Asp Jensen.
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L’intervento di Mattei sul mercato della Lazio e sulle operazioni Greenwood e Asp.
“Sembra saltato Greenwood, è saltato Asp. Qualcuno ha avuto il coraggio di paragonare le situazioni, ma la differenza è che la trattativa per Greenwood partiva da 50-60 milioni, con uno stipendio da 11. Il rapporto è impossibile da fare.
Quello che stiamo vivendo si pò sintetizzare con una frase di Daniele Rindone letta questa mattina sul Corriere dello Sport ‘la paura è che il futuro sia passato’. Questa frase dice tutto.
Provedel? Il fuggi fuggi qui è generale, anche nella Women. Chi ha un minimo di ambizione cerca di andare via, resta chi non ha mercato. Emblematici anche i rifiuti di Peruzzi, Lulic e Radu”.
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