Mattei: “Mercato da Udinese, ma Roma non è Udine”

Stefano Mattei, nel consueto appuntamento con l’intervista davanti ai microfoni di Radiosei, ha disanimato il mercato che sta portando avanti la Lazio, fatto di colpi sconosciuti e occasioni a basso costo, e l’ha paragonato a quello di una squadra di mezza classifica. Ecco le sue parole.

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Le parole di Mattei nell’intervista sul mercato della Lazio

“Ratkov non lo giudico perché non lo abbiamo visto molto, Kennedy non lo conosco, ha precedenti personali abbastanza inquietanti, speriamo che li abbia superati, soprattutto per lui. Ma poi tutto sta a trovare l’accordo economico”.

Sul paragone con l’Udinese

“Già si riparla di Comuzzo, perché? Perché la Fiorentina te lo darebbe in prestito. Fino ad ora la Lazio non ha messo soldi sul tavolo perché le casse sono vuote. Il mercato della Lazio è quello dell’Udinese: calciatori semi sconosciuti su cui si puntare per fare plusvalenze, la differenza sono gli abitanti di Udine e quelli della Capitale. A Roma non si può galleggiare a metà classifica”.

Sul colpo in canna della Lazio

“Alla fine credo che la Lazio tirerà fuori i soldi per un giocatore e la priorità ora è il centravanti, poi forse si potrebbe pensare in extremis ad un trequartista. Il centrale sarà Comuzzo, vista l’apertura della Fiorentina al prestito. Dietro con un prestito e uno svincolato, credono di aver sistemato la falla, quindi servirà poi contrarsi sul reparto avanzato. Ma comunque la Lazio sta pensando più alle cessioni che agli acquisti”.

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