INTERVISTE
Mattei: “Lotito sta condannando la Lazio ad una lenta agonia”
Stefano Mattei si è espresso ai microfoni di Radiosei sul mercato della Lazio, che nella sessione estiva sarà a saldo zero.
LEGGI ANCHE: Provedel-Inter, cambia la strategia: ecco l’ultima idea nerazzurra
Le parole di Stefano Mattei sul prossimo mercato della Lazio a saldo zero.
“Come è uscita la notizia del mercato a saldo zero, alcuni hanno detto che la Lazio sarebbe stata pronta ad intervenire. Ma pensare di progettare la Lazio e rinforzarla è un tema che si può trattare in questa situazione?
Tutti sanno che la Lazio ha bisogno di soldi quindi arrivano offerte, vedi Gila o Mandas. La Lazio spera che qualche società faccia offerte importanti ma entrerà 10 e uscirà 5-6, per delle scommesse che fino ad ora non hanno azzeccato, eccezion fatta per Taylor. Il presidente Lotito sta condannando la Lazio ad una lenta agonia. La sua Lazio è morta, non la Lazio”.
@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP
PIÙ LETTI
-
CALCIOMERCATO LAZIO1 ora ago
Romagnoli in Qatar: a breve l’ufficialità!
-
CALCIOMERCATO LAZIO10 ore ago
Mandas – Bournemouth: oggi scade il diritto di riscatto, il futuro resta un rebus
-
CALCIOMERCATO LAZIO1 giorno ago
Lazio, Arnau Martinez si complica: la situazione
-
CALCIOMERCATO LAZIO1 giorno ago
Provedel-Inter, cambia la strategia: ecco l’ultima idea nerazzurra