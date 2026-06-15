Mattei: “Lotito sta condannando la Lazio ad una lenta agonia”

Stefano Mattei si è espresso ai microfoni di Radiosei sul mercato della Lazio, che nella sessione estiva sarà a saldo zero.

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Le parole di Stefano Mattei sul prossimo mercato della Lazio a saldo zero.

“Come è uscita la notizia del mercato a saldo zero, alcuni hanno detto che la Lazio sarebbe stata pronta ad intervenire. Ma pensare di progettare la Lazio e rinforzarla è un tema che si può trattare in questa situazione?

Tutti sanno che la Lazio ha bisogno di soldi quindi arrivano offerte, vedi Gila o Mandas. La Lazio spera che qualche società faccia offerte importanti ma entrerà 10 e uscirà 5-6, per delle scommesse che fino ad ora non hanno azzeccato, eccezion fatta per Taylor. Il presidente Lotito sta condannando la Lazio ad una lenta agonia. La sua Lazio è morta, non la Lazio”.

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