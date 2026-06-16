Mattei: “Lotito? Filosofia usa e getta. Alla Lazio tutti in vendita e aspetto tecnico secondario”

Stefano Mattei ha concesso un’intervista ai microfoni di Radiosei nella quale ha parlato della situazione della Lazio soffermandosi in particolar modo sul mercato a saldo zero.

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Il pensiero di Mattei sul mercato a saldo zero

“Quattro giorni fa l’agenzia Dire ha intercettato in Senato il presidente Lotito che ha smentito le voci sulla Reggina, ora la sta prendendo: questo è il personaggio. Il Como per passare al mercato libero ha versato 110 milioni, anche Sassuolo e Monza hanno sanato la situazione. L’anno scorso l’unica squadra ad avere il mercato bloccato è stata la Lazio, ora l’unica ad averlo a saldo zero è sempre la Lazio. L’anno scorso la colpa è stata data ad un funzionario assunto da Cragnotti, quest’anno invece di chi è?.

La filosofia di Lotito è famosa: usa e getta. Usa e poi getta cose, persone e situazioni. Tra un anno ci sono le elezioni e si candiderà, arriverà al suo obiettivo e poi getterà la Reggina. Nella Lazio sono tutti in vendita. A Formello sperano di vendere per fare cassa, l’aspetto tecnico è secondario”.

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