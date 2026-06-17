Mattei: “Nella Lazio ci sono tanti attori che recitano una parte”

Il giornalista Stefano Mattei ai microfoni di Radiosei ha espresso il suo amaro pensiero sul momento Lazio, dicendo la sua anche sull’affare che vedrebbe Lotito vicino all’acquisto della Reggina.

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Le parole di Mattei sul momento Lazio.

“Nella Lazio tutto tace, stagno fermo che non emana un buon odore. Si pensa a cedere. La conferma di Gila, anche per un solo anno, era stata garantita a Gattuso. Se il giocatore dovesse partire, come la prenderebbe l’allenatore?”.

Mattei sulla Reggina.

“In tutto ciò, il presidente della Lazio pensa alla Reggina. C’è chi ancora lo difende, ma come si fa in questo scenario a pensare alla Reggina? In società ci sono persone che come attori sono bravissimi, recitano bene la parte.

Sembrano convinti di ciò che dicono. All’inizio sono anche riusciti nell’intento di convincere qualcuno, ma ormai i tifosi hanno capito e non credono più ad ogni singola partita che esce da Formello. Trovo assurdo che qualcuno dica che vada tutto bene, ci vuole un bel coraggio a tenere questa posizione e a difendere l’indifendibile”.

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