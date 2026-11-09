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Mattei: “Pari giusto. Meglio il Napoli nella ripresa, ma la Lazio se la gioca con tutti”

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41 minuti ago

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Mattei intervista Napoli Lazio 9 novembre 2026

Stefano Mattei, intervenuto sulle frequenze di Radiosei, ha analizzato il pari del Maradona con il Napoli, per poi ricordare anche Gabriella Grassi, storica segretaria della Lazio scomparsa ieri, domenica 8 novembre.

Leggi anche: Giordano: “Noslin, che prova! Partiti per vincere, poi il pari. E’ mancata un po’ di…”

Le parole di Mattei nell’intervista su Napoli Lazio

Pareggio giusto a Napoli. Il primo tempo c’è stata più Lazio e un paio di occasioni, con Isaksen e Taylor, non sono state concretizzate. Nel secondo tempo, per i primi 15′-20′ meglio il Napoli, con la Lazio che aveva perso anche pezzi importanti.

Bravo Mandas. Nel finale si poteva sorprendere il Napoli che aveva smesso di spingere, ma alla Lazio mancavano diversi calciatori. La Lazio non aveva né la qualità, né le forze per offendere il Napoli gli ultimi minuti. Nel tiro di Noslin sporcato in area è mancata anche un po’ di fortuna.

Il pareggio ci può stare. La Lazio ha capito che può giocarsela con tutti, poteva anche vincere contro un Napoli che ha fatto la partita della vita”.

Mattei su Gabriella Grassi

“Ho lavorato con Gabriella, non era una segretaria, lei era un dirigente. Sapeva tutto, era il punto di riferimento, sia per Chinaglia che per Pulici. Lei è stata la mente della Lazio per tanti anni. Quando c’era un problema, Chinaglia presidente e Pulici direttore generale si rivolgevano a lei”.

Redazione Lazionews.eu
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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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