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Mattei: “Peruzzi? Ha detto no a Lotito, non alla Lazio. Il presidente ci prende per stupidi”

Published

20 minuti ago

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Mattei intervista Peruzzi rifiuto Lotito Lazio

Il giornalista Stefano Mattei, intervenuto sulle frequenze di Radiosei, tra le varie cose ha parlato anche del rifiuto di Angelo Peruzzi di tornare alla Lazio come dirigente: ecco le dichiarazioni.

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Le parole di Mattei nell’intervista sul rifiuto di Peruzzi alla Lazio

“Il ‘no’ di Peruzzi è un bene per lui, persona perbene, che merita rispetto, un uomo tutto d’un pezzo. Ha detto di ‘no’ a Lotito , non alla Lazio. Non si meritava la solita proposta ingannevole, fatta per cercare di accontentare la piazza. Sono contento per lui, si è evitato un’arrabbiatura.

Ora ci dovrebbe essere un’alternativa a Peruzzi, perché se il presidente lo ha contattato significa che ha capito che quel ruolo va coperto. Pochi giorni fa il presidente della Lazio, era il 12 giugno e parlava all’agenzia Dire, aveva smentito l’acquisizione della Reggina: ci prende per stupidi, questo mi dà fastidio. Lui andrà avanti così, gli scivola tutto addosso”.

Redazione Lazionews.eu
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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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