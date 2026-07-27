Mattei: “A Roma non puoi permetterti un altro campionato anonimo”

Stefano Mattei ha analizzato ai microfoni di Radiosei la complicata situazione della Lazio di Gattuso a meno di un mese dall’inizio del prossimo campionato.

LEGGI ANCHE: Ratiglia: “La Lazio parte dal decimo posto in giù, spero in Ratkov”

Le parole di Mattei sull’imminente inizio di campionato della Lazio.

“Sono passati circa dieci giorni e Gattuso è tornato sul problema. Ieri ha detto che manca qualcosa e sappiamo che mancano un centrale, un trequartista ed un attaccante. Mancano quindi tre titolari ed è complicato trovarli con le casse della Lazio.

Dietro servono esperienza e velocità, Markmann alle spalle ha un solo anno tra i professionisti. Davanti, o Dia torna quello del primo anno, o manca un trequartista. Se Sarri non lo faceva giocare e Gattuso chiede un attaccante, Ratkov può essere l’alternativa e non il titolare.”

Mattei su Lotito alla Reggina.

“Durante la conferenza di Reggio Calabria, Lotito ha detto che la Reggina deve essere leader e non vivacchiare, perché la Lazio non può fare altrettanto? Per me ci sono squadre meno attrezzate della Lazio, ma il problema è che a Roma non puoi permetterti un altro campionato anonimo. Nella Lazio ci sono diverse cose che non si capiscono, vedi Floridi all’Acireale con Palella, presente al Nasdaq. Non c’è mai chiarezza al 100%”.

@Copyright Lazionews.eu

Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP