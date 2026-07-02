Mattei: “La manifestazione dei tifosi non toccherà Lotito, ma deve capire che aria tira a Roma”

Stefano Mattei ha concesso un’intervista ai microfoni di Radiosei nella quale si è soffermato sulla protesta da parte dei tifosi laziali che avrà luogo nelle prossime ore contro la società.

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Le parole di Mattei sulla protesta di oggi

“Questa manifestazione dei tifosi non toccherà minimamente Lotito. Quello che accadrà oggi è importante per sensibilizzare l’opinione pubblica ed il mondo della politica. Deve capire che aria tira a Roma, la politica è consenso e quello che accade qui genera solo dissenso. Tradotto in voti, in vista delle elezioni del prossimo anno, vuol dire perdere quota. Nella Lazio, come al solito, si nega l’evidenza. L’ultimo esempio è quello del Segretario Generale Armando Calveri. Non è vero che sia andato solo per stringere mani, ma è stato inviato da Lotito per capire quale fosse la situazione alla Reggina.”

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