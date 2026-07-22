Mattei: “Romagnoli? Altra brutta, pessima notizia per la Lazio e Lotito”

Il giornalista Stefano Mattei, nel consueto appuntamento sulle frequenze di Radiosei, ha parlato della questione Romagnoli-Al Sadd e delle parole del presidente Rocca sul presidente Lotito: ecco le sue parole.

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Le parole di Mattei nell’intervista sulla Lazio

Mattei su Romagnoli-Al Sadd

“Romagnoli? Altra brutta notizia per Lazio, per il presidente Lotito. La Lazio in questo momento è attaccata anche al centesimo, se salta la cessione è un problema perché in ballo ci sono 9 milioni: 3 di cartellino e 6 lordi di stipendio del giocatore. La Lazio quindi avrà questi costi non previsti. Sappiamo che il discorso tecnico non conta, quindi facendo un discorso economico sarà un problema per la società che pensava di non dover spendere questi soldi.

Tutto sommato, un centrale nuovo costerebbe di più quindi forse, in definitiva, la sua permanenza potrebbe anche essere un vantaggio per il club. La situazione è leggermente diversa da quella di Gila. Anche Romagnoli ha chiuso con la Lazio, ma lui con questa squadra ha un legame diverso. Secondo me il discorso da fare è con Gattuso, sarà lui che dovrà parlare con Romagnoli per capire se vorrà restare ed eventualmente con quale spirito rimarrà”.

Mattei sulle parole del presidente Rocca

“Il presidente Rocca ha un ruolo importantissimo e ci mette la faccia, rinnovo a lui i miei complimenti. Altri pensano più alla carriera che a difendere i tifosi”.

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