Mattei: “Lazio piena di giocatori invendibili, oggi non vuole venire nessuno”

Ridimensionamento tecnico clamoroso per il giornalista e opinionista di Radiosei Stefano Mattei che nella sua intervista odierna è tornato a parlare della Lazio e di campo, soffermandosi su una rosa tutt’altro che adeguata.

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Le parole di Mattei nell’intervista sulla qualità della rosa della Lazio

“Vendere Ratkov è difficile, perché pagare la stessa cifra per la quale è stato acquistato per un giocatore che non ha mai giocato è complicato. Di centravanti ce ne vogliono almeno 2, le società ne hanno anche tre di attaccanti. Vendere Ratkov è una teoria ma la pratica è più difficile”.

Mattei sulla difesa

“In difesa la Lazio deve adattare Marusic al centro come ricambio, anche lui in un idea di Lazio ambiziosa lo vedo come un ricambio. Per il resto manca anche un trequartista, mancano troppe cose anche a livello di campo per la Lazio. Al centro della difesa abbiamo solo Provstgaard e Doekhi, a sinistra Tavares sembra essere un po’ scontento. Riguardo il palleggio non abbiamo un portiere bravo con i piedi”In amichevole la Lazio ha giocato 4-3-3 e nel secondo tempo 4-2-3-1. Come la metti la metti manca un centrocampista perché nel 4-3-3 mancherebbe un interno di centrocampo e nel 4-2-3-1 mancherebbe un trequartista. Ad oggi le riserve di ieri sono i titolari di oggi e questo fa capire il clamoroso ridimensionamento tecnico”.

Mattei sugli invendibili

“Il mercato ad oggi è bloccato perché la Lazio i gioielli li ha venduti, forse potrebbe vendere Taylor ma sarebbe troppo. Per caratteristiche, età e ingaggio il resto sono giocatori invendibili, perché questi giocatori te li chiedono squadre medio basse che non possono permettersi quell’ingaggio. La realtà di oggi è che nessuno vuole venire alla Lazio”.

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