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INTERVISTE

Mattei: “La Lazio scivola verso il baratro economico”

Published

21 minuti ago

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Stefano Mattei

Il giornalista Stefano Mattei ha rilasciato la sua consueta intervista ai microfoni di Radiosei per fotografare l’attuale situazione della Lazio.

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L’intervista a Mattei fotografa l’attuale situazione della Lazio

“Qui le cessioni sono così difficili perché ci sono calciatori da far uscire che non hanno mercato o che hanno un’età oppure uno stipendio alto e quindi è tutto fermo. Fin qui il mercato è stato fatto con due parametri zero, di uno dei due conosciamo pochissimo. I buchi non sono stati colmati, manca ancora il centrale veloce, il trequartista per Gattuso e, soprattutto un attaccante. Rovella e Isaksen vengono da infortuni, i pochi gioielli rimasti sono reduci da acciacchi. L’unico cedibile al momento sarebbe Taylor”.

Mattei su Romagnoli

“Il problema è a monte: questa squadra si sta costruendo pensando all’aspetto economico, non a quello tecnico”.

“Questa società ha perso i soldi degli abbonamenti; quelli della cessione di Romagnoli; rischia di perdere quelli dello sponsor e perderà quelli della biglietteria. La Lazio sta scivolando verso il baratro economico. Romagnoli si allena a parte perché si cercherà di piazzarlo, per risparmiare sul suo ingaggio. Al fine di sostituirlo si cercherà un profilo che guadagnerà molto bene, magari anche da far arrivare a parametro zero”.

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Sono un copywriter e autore per il web, con una forte passione per la scrittura e la comunicazione digitale. Mi occupo di contenuti legati a sport, cultura pop, attualità e sostenibilità, cercando sempre di unire chiarezza, ritmo e attenzione al lettore. Scrivere per me è sia un mestiere che un modo per raccontare e interpretare il presente

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