Mattei: “Lazio ferma al palo, è l’unica società al mondo”

Stefano Mattei si è espresso sulle frequenze di Radiosei in merito al mercato della Lazio e alla situazione in generale della società biancoceleste.

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Le parole di Mattei sul momento delicato della Lazio.

“Le squadre che non avevano fatto mercato fino a 15-20 giorni fa hanno soldi, la Lazio no; poi le altre hanno acquistato mettendo tanti soldi, la Lazio non ha preso nessuno perché, appunto, non li ha. Le altre attendevano e la Lazio è rimasta ferma al palo.

La Lazio cerca giocatori in prestito per l’Europa e fissa un riscatto a condizioni impossibili da raggiungere; le casse sono vuote. La Lazio non può garantire nulla. Inizialmente si parlava di tre acquisti da fare, ora del trequartista non se ne parla più. E poi qui ci sono anche sette giocatori in scadenza nel 2027″.

Mattei su mister Gattuso.

“Gattuso è un uomo vero, ho stima della persona e gli dico di fare attenzione perché alla Lazio gli allenatori aziendalisti non hanno fatto una bella fine. La società scarica sempre sui tecnici le responsabilità dei risultati che non arrivano.

Ormai la Lazio di Lotito, come ciclo, è finita, è morta. La Lazio è l’unica società in Italia, ma forse anche nel mondo, che non ha speso un euro perché gli unici due innesti sono arrivati a parametro zero”.

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