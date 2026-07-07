Mattei: “Sabato mi attendo la seconda provocazione nel giro di pochi giorni”

In un’intervista andata in onda sulle frequenze di Radiosei, il giornalista Stefano Mattei ha annunciato di aspettarsi una nuova provocazione da parte della società biancoceleste: sabato 11 luglio, proprio in occasione degli Stati Generali della Lazialità, ci dovrebbe essere la presentazione di Gennaro Gattuso, anche se secondo le ultime notizie quest’ultima sarà anticipata a venerdì 10 luglio.

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Le parole di Mattei nell’intervista sugli Stati Generali della Lazialità e la presentazione di Gattuso

“Siamo in attesa della seconda provocazione nel giro di pochi giorni: la prima c’è stata il giorno della manifestazione, quando la Lazio ha presentato le maglie; ora la presentazione di Gattuso potrebbe esserci sabato: non sarà per caso perché, proprio sabato, ci saranno gli Stati Generali al Teatro Marconi e quindi si vorrà dare meno risalto all’iniziativa? Come al solito, la comunicazione della Lazio andrà contro i tifosi. La Lazio finirà dal nono/decimo posto in giù. Quest’anno, oltre alla squadra, vanno valutate anche le condizioni ambientali”.

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