Matthaus: "Con la Lazio sarà un successo sicuro per il Bayern"

MATTHAUS INTERVISTA BAYERN LAZIO- Lothar Matthaus ha rilasciato una sorta di intervista nella sua rubrica a SkySport DE. Nonostante la vittoria per 1-0 della Lazio nell'ottavo di finale di andata della Champions League 2024, secondo l'ex centrocampista il Bayern è destinato a ribaltare i biancocelesti. Ecco le sue parole sul big-match dell'Allianz Arena.

Le parole di Matthaus nell' intervista a poche ore da Bayern - Lazio

"Sarà un successo sicuro per il Bayern. La squadra sa di cosa si tratta, basta che in campo ci siano i giocatori giusti nel giusto ruolo. Senza dubbio la rosa è tra le migliori d'Europa: quando leggo i nomi penso sempre che in Champions League sia la favorita".