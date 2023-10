Zaccagni, test fisici per lui: lascia la Nazionale e torna a Roma

Tempo di lettura: < 1 minuto

ZACCAGNI LAZIO NAZIONALE - Il numero 20 biancoceleste, Mattia Zaccagni, ufficialmente non parteciperà al match dell'Italia di stasera contro il Malta. Lascia la Nazionale a seguito dei test fisici effettuati e torna a Roma. La nota degli Azzurri.

Zaccagni lascia la Nazionale e torna a Roma

"Il calciatore Mattia Zaccagni, a seguito dei test fisici effettuati ieri e oggi al CTF di Coverciano, non risulta essere in grado di poter essere disponibile per la gara di martedì a Londra con l’Inghilterra e sta facendo quindi rientro al proprio club di appartenenza".