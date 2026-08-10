INTERVISTE
Mattioli: “Offerta saudita per la Lazio, 66 milioni ma Lotito ne vuole 200”
Il giornalista Mario Mattioli ha rilasciato un’intervista a Radio radio parlando della possibile cessione della Lazio da parte di Lotito. Ecco le sue parole:
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L’intervista di Mattioli sulla possibile cessione di Lotito
“Stavo seguendo la vicenda di un arabo saudita che è interessato ad acquisire alcune azioni di Lotito e della Lazio. Ha offerto 66 milioni: sono pochi, sembra che non si sia ritirato ma che voglia ridiscutere un’altra offerta. Potrebbe anche essere un’apertura da parte di Lotito, se ha valutato l’offerta e ne ha chiesti troppi di più. Non sto scherzando, non sto facendo una battuta. Io so che il saudita ha offerto un pacchetto di milioni per ottenere il 60% circa della Lazio. Lotito non ha ritenuto congrua l’offerta rilanciando a 200 milioni per il 60%. Il saudita invece di ritirarsi ci sta pensando”.
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