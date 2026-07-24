INTERVISTE
Mattioli: “Tifosi, volete portare la Lazio al fallimento?”
In un’intervista a Radio Radio, il giornalista Mario Mattioli si è schierato nettamente contro la protesta dei tifosi contro il presidente Lotito e ha elogiato il lavoro che sta svolgendo la Lazio in vista del prossimo campionato, a partire dal neoacquisto Alfonso Pedraza.
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Le parole di Mattioli nell’intervista contro la protesta dei tifosi della Lazio e su Pedraza
“E’ una squadra che si sta muovendo, dà segni di vitalità, Pedraza è una bella carta da giocare, giocatore esperto, forte in difesa ed eventualmente a centrocampo, buon acquisto”.
Sulla protesta dei tifosi
“Io vorrei sempre chiedere ai capi della rivolta dei tifosi: dove volete arrivare. Volete fare in modo di portare all’eventuale improbabile fallimento della Lazio in maniera che poi venga retrocessa nel campionato di Eccellenza, così poi potete andare a vedere la partita, oppure cosa volete fare? E’ come l’ospite che dopo tre giorni comincia a puzzare, mi sembra una cosa ormai stantia e che non sta portando a nessun risultato, i fatti lo dimostrano e questo mi dispiace”.
Sulle ambizioni della Lazio
“Con tutti i problemi che ha, mi sembra si stia muovendo bene, stia facendo una squadra che non sarà da scudetto, ma che ci sta bene tra le prime 6-7-8, per una Coppa ci sta, perché questi ragazzi che ha preso non sono così scarsi effettivamente, poi l’allenatore c’è e io sono fiducioso che in tutti i casi la Lazio presenterà una squadra sufficientemente in grado di essere supportata dal suo popolo, se il suo popolo si convince a dare una mano ai calciatori, perché ci vuole la gente sugli spalti. E poi chiedere ad un certo punto, in fondo al tunnel dov’è la porta d’oro? Cui prodest, tutto questo casino!”
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