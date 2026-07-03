INTERVISTE
Mauri: “Tutti insieme dobbiamo riportare l’aquila a volare”
L’ex capitano Stefano Mauri è intervenuto alla manifestazione dei tifosi della Lazio con un messaggio chiaro rivolto al popolo biancoceleste e velatamente anche al presidente Lotito.
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Le parole di Stefano Mauri durante la manifestazione dei tifosi della Lazio.
“Da capitano per anni ho difeso e lottato con tutto me stesso per questi meravigliosi colori, in campo e fuori. Vivere una situazione così fa veramente male, tutti insieme dobbiamo riportare la Lazio nei posti che meriti, l’aquila deve tornare a volare”.
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