Mauri: “Tutti insieme dobbiamo riportare l’aquila a volare”

L’ex capitano Stefano Mauri è intervenuto alla manifestazione dei tifosi della Lazio con un messaggio chiaro rivolto al popolo biancoceleste e velatamente anche al presidente Lotito.

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Le parole di Stefano Mauri durante la manifestazione dei tifosi della Lazio.

“Da capitano per anni ho difeso e lottato con tutto me stesso per questi meravigliosi colori, in campo e fuori. Vivere una situazione così fa veramente male, tutti insieme dobbiamo riportare la Lazio nei posti che meriti, l’aquila deve tornare a volare”.

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