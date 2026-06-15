Sarri all’Atalanta, i commenti dei tifosi laziali dopo l’annuncio ufficiale

Dopo l’annuncio ufficiale del club, che annuncia Maurizio Sarri come il nuovo allenatore dell’Atalanta, non sono mancati i commenti dei tifosi laziali sotto il post della Dea per augurare il meglio al mister.

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I tifosi laziali sono rimasti molto legati a Maurizio Sarri; dopotutto il tecnico toscano non ha mai nascosto il suo amore per il popolo laziale e lo ha sempre dimostrato, specialmente nell’ultima stagione dove ha affrontato difficoltà di ogni genere. Sotto i post social dell’Atalanta, nei quali viene annunciato il nuovo allenatore, i tifosi biancocelesti hanno subito commentato augurando il meglio al mister per la sua nuova avventura. Di seguito uno dei post commentato dai tifosi laziali:

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