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Romanticismo e malinconia al concerto di Max Pezzali: spunta la foto di Nesta
Romanticismo e nostalgia biancoceleste alla data zero del tour “MAX FOREVER – Gli Anni d’Oro – Stadi 2026” di Max Pezzali: nella cornice dello Stadio Teghil, durante l’esibizione di “Gli Anni (96)” i maxi schermi hanno mostrato le immagini di Alessandro Nesta con la maglia della Lazio.
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La foto di Alessandro Nesta con la maglia della Lazio al concerto di Max Pezzali
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