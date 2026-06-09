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Romanticismo e malinconia al concerto di Max Pezzali: spunta la foto di Nesta

Published

27 minuti ago

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Nesta

Romanticismo e nostalgia biancoceleste alla data zero del tour “MAX FOREVER – Gli Anni d’Oro – Stadi 2026” di Max Pezzali: nella cornice dello Stadio Teghil, durante l’esibizione di “Gli Anni (96)” i maxi schermi hanno mostrato le immagini di Alessandro Nesta con la maglia della Lazio.

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La foto di Alessandro Nesta con la maglia della Lazio al concerto di Max Pezzali

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Dalla passione per lo sport al suo racconto. Laureato in Giurisprudenza all’Università Statale di Milano, scrivo articoli per il web e collaboro con LazioNews.eu da novembre 2025.

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