Mazza: “Lotito è in guerra contro noi, pessimo spettacolo. Gattuso? In tempo per andare via”

Il giornalista Mauro Mazza, intervenuto sulle frequenze di Radiosei, ha parlato della delicata situazione che sta vivendo la Lazio e della conferenza stampa a Reggio Calabria del presidente Lotito. Ecco le sue parole.

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Le parole di Mazza nell’intervista sulla Lazio

Mazza sulla conferenza di Lotito a Reggio Calabria

“E’ come se Lotito avesse ingaggiato una guerra, una battaglia contro di noi. Se ci si pensa bene, però, è una guerra contro sé stesso. Lui ha detto che con i suoi denari fa quello che vuole, e ha ragione, ma altri suoi denari si stanno svalutando sempre di più. Deve sapere che il tesoro 5/600 milioni della Lazio, si sta svalutando. Sta per cominciare una stagione difficilissima, almeno rispetti le cose che più gli stanno a cuore. Si tratta di una specie di stillicidio. Io penso che anche Gattuso possa subire questa situazione e, se il buongiorno si vede dal mattino, questo è un pessimo inizio davvero”.

Mazza su Gattuso

“Io penso che Gattuso aveva un’idea della situazione, ma poi subentra anche l’orgoglio personale. Avrà pensato di dare un suo contributo, ma la situazione è talmente complicata che può davvero allontanarlo. Non lo so, finché non si comincia io credo che Gattuso sia ancora in tempo per andarsene. Non so se ha chiacchierato con Sarri, ma ora sa in che situazione si è andato a cacciare. La mia sensazione è che un professionista come lui non possa accettare senza battere un colpo.

Perché dovrebbe aggiungere alla sua storia un altro capitolo nero? La sua storia di allenatore non è esaltante, perché eventualmente aggiungere un altro tassello negativo alla sua esperienza da tecnico? Anche il contratto che ha firmato, con la clausola del dodicesimo posto, è molto indicativo delle aspettative. Dopo un capitolo brutto della Nazionale, anche questo della Lazio potrebbe aggiungergli dolore. Per un professionista focoso come lui come fa a resistere in questo ambiente?”.

Mazza sul significato della giornata a Reggio Calabria

“Credo che sia proprio il disimpegno. Provocazione, l’ennesima, rivolta ai tifosi, ma non ha capito che ormai i destini sono definitivamente separati. Se non ci sono acquirenti, che li cercasse. Che qualcuno arrivi davvero, ma è inevitabile andare verso un divorzio, più o meno consensuale.

Poi lui è già in campagna elettorale, per lui ieri è stata una passerella. Era tronfio, soddisfatto dell’accoglienza del popolo reggino, soprattutto in vista delle prossime elezioni. Non penso però che possa sposare la nuova esperienza della Reggina per abbandonare la Lazio. Ieri è stato un brutto spettacolo che lui ha offerto da protagonista e spero, ma non credo, che sia l’ultimo”.

Mazza sulla mobilitazione

“Ognuno deve fare la sua parte. La nostra è che dobbiamo essere in massa presenti a Bologna, Udine e Venezia. L’Olimpico deserto, ma in trasferta in massa per far capire che l’amore è intatto. La politica, invece, deve capire che non è un gioco, non è una passeggiata. Se lui è lì, noi saremo da un’altra parte”.

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