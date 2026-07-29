Connect with us

INTERVISTE

Mazza: “Lazio in guerra con sé stessa, comportamenti da bambino dell’asilo”

Published

4 ore ago

on

Mazza intervista Lazio Lotito

Nuova durissima stoccata da parte del giornalista e scrittore Mauro Mazza che, su Radiosei nella sua ultima intervista, non le ha mandate a dire a Claudio Lotito e al suo modo di gestire la Lazio in questo momento così delicato.

LEGGI ANCHE: Gualtieri: “Flaminio? La Lazio ha presentato un progetto serio”

Le parole di Mazza nell’intervista sul momento di Lotito a capo della Lazio

Siamo dentro un incubo, ci siamo da tempo e continua. Oltre alle difficoltà economiche, la situazione più sgradevole è che al vertice della società c’è una guerra contro la stessa Lazio e i suoi tifosi. In questo modo si deprezza tutto. Lotito sarà costretto a cedere ma un conto è vendere una Lazio competitiva, sapendo che i tifosi torneranno ad abbonarsi, un conto è vendere una Lazio sfasciata. Ed è secondo me il suo obiettivo. A lui piace stare contro tutti e nonostante questo a me sembra folle che un imprenditore si comporti come un bambino dell’asilo, è una cosa per me inconcepibile e non se ne esce”.

Mazza sulla perdita di passione

“L’altra volta ho visto l’amichevole e mi sono annoiato, non c’era nessuno, tolto Rovella che mi faceva dire che quei giocatori erano da Lazio. Sarò presente alle trasferte ma allo stesso tempo mi chiedo a fare che cosa, forse a intristirmi ancora di più. Stiamo aspettando la svolta come se fosse una manna dal cielo, così non si può andare avanti”.

@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP

Related Topics:

La nostra redazione nasce nel 2011, per la grande immensa passione per la Lazio che ci ha sempre guidato dalla nascita. Il nostro obiettivo è quello di rendere l'informazione biancoceleste libera da ogni tipo di commento e di opinione personale. A noi piace fare i 'cronisti', raccontare quello che vediamo, quello che ci viene detto attraverso le nostre esclusive, approfondire ogni tematica riguardante la prima squadra della Capitale. Il nostro slogan? "Lazionews.eu: la tua Lazio, in tempo reale". FORZA LAZIO!!!

Prossima partita Calendario ›
Amichevole 01/08/2026 · 11:00
Lazio
VS
Avellino
Vai al calendario
Stadio Olimpico · Roma

Ultima partita Calendario ›
Amichevole 26/07/2026 · 18:00
Lazio
6-0
Finale
Flaminia Civita Castellana
Vittoria
Leggi la cronaca
Stadio Olimpico · Roma

CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 Atalanta 0 0
2 Bologna 0 0
3 Cagliari 0 0
4 Como 0 0
5 Fiorentina 0 0
6 Frosinone 0 0
7 Genoa 0 0
8 Inter 0 0
9 Juventus 0 0
10 Lazio 0 0
11 Lecce 0 0
12 Milan 0 0
13 Monza 0 0
14 Napoli 0 0
15 Parma 0 0
16 Roma 0 0
17 Sassuolo 0 0
18 Torino 0 0
19 Udinese 0 0
20 Venezia 0 0
Scudetto
Champions League
Europa League
Conference League
Retrocessione

Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

PIÙ LETTI