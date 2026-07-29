Mazza: “Lazio in guerra con sé stessa, comportamenti da bambino dell’asilo”

Nuova durissima stoccata da parte del giornalista e scrittore Mauro Mazza che, su Radiosei nella sua ultima intervista, non le ha mandate a dire a Claudio Lotito e al suo modo di gestire la Lazio in questo momento così delicato.

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Le parole di Mazza nell’intervista sul momento di Lotito a capo della Lazio

Siamo dentro un incubo, ci siamo da tempo e continua. Oltre alle difficoltà economiche, la situazione più sgradevole è che al vertice della società c’è una guerra contro la stessa Lazio e i suoi tifosi. In questo modo si deprezza tutto. Lotito sarà costretto a cedere ma un conto è vendere una Lazio competitiva, sapendo che i tifosi torneranno ad abbonarsi, un conto è vendere una Lazio sfasciata. Ed è secondo me il suo obiettivo. A lui piace stare contro tutti e nonostante questo a me sembra folle che un imprenditore si comporti come un bambino dell’asilo, è una cosa per me inconcepibile e non se ne esce”.

Mazza sulla perdita di passione

“L’altra volta ho visto l’amichevole e mi sono annoiato, non c’era nessuno, tolto Rovella che mi faceva dire che quei giocatori erano da Lazio. Sarò presente alle trasferte ma allo stesso tempo mi chiedo a fare che cosa, forse a intristirmi ancora di più. Stiamo aspettando la svolta come se fosse una manna dal cielo, così non si può andare avanti”.

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