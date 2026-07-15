Mazzolani: “Gli Stati Generali della Lazialità si riuniranno ancora”

Aldo Mazzolani, fra gli organizzatori degli Stati Generali della Lazialità, andati in scena lo scorso 11 luglio, ha confermato che il movimento dei tifosi della Lazio non ha alcuna intenzione di fermarsi. Queste le sue dichiarazioni rilasciate a Il Tempo.

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Le parole di Aldo Mazzolani sugli obiettivi prossimi degli Stati Generali della Lazio.

“Gli Stati Generali si riuniranno ancora per decidere quale strada intraprendere nei prossimi mesi. Non abbiamo ancora definito tempi e modalità, ma una cosa è certa: andremo avanti. Non vogliamo cavalcare il malcontento, ma dare voce a una situazione che per la maggior parte dei tifosi è ormai diventata insostenibile.

Non ci aspettavamo una risposta di questo livello. Oltre ai tifosi abbiamo ricevuto tantissimi messaggi di sostegno da ex calciatori, personalità e rappresentanti del mondo della comunicazione. È il segnale di quanto fosse sentita questa iniziativa”.

Mazzolani auspica un maggior coinvolgimento delle istituzioni.

“Qualche segnale è arrivato, penso all’intervento di Rocca, ma ci auguriamo che altri si espongano. La speranza è che possa nascere una proposta concreta nei confronti dell’attuale proprietà. Chiunque osservi la situazione della Lazio capisce che così non si può andare avanti.

Vedere così tante persone unite per la stessa causa è qualcosa di straordinario. L’attenzione attorno al mondo Lazio è altissima, ma questo non deve essere un punto d’arrivo: deve rappresentare l’inizio di un percorso”.

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