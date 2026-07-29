LAZIO PRIMAVERA
Mecozzi firma il rinnovo: la Lazio Primavera punta sul bomber
Un altro tassello è stato aggiunto per il rilancio della Lazio Primavera, firma e rinnovo per il giovane attaccante Manuel Mecozzi: il classe 2008 diventa così ufficialmente un professionista.
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Rinnovo Mecozzi, un bomber in più per la Lazio Primavera
Un attaccante in più a disposizione di mister Francesco Punzi, il suo nome è Manuel Mecozzi ed è nato nel 2008. 18 anni compiuti lo scorso 4 febbraio per il giovane talento romano che a partire da questa stagione farà dunque parte della Lazio Primavera. Vengono così ricompensate le buone prestazioni del centravanti che, durante lo scorso campionato, ha messo a segno 11 reti in 33 uscite. Numeri che hanno convinto il club biancoceleste ad offrirgli il rinnovo e la conseguente possibilità di diventare un professionista nel mondo del calcio.
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