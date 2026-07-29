Mecozzi firma il rinnovo: la Lazio Primavera punta sul bomber

Un altro tassello è stato aggiunto per il rilancio della Lazio Primavera, firma e rinnovo per il giovane attaccante Manuel Mecozzi: il classe 2008 diventa così ufficialmente un professionista.

LEGGI ANCHE: Calvani al Milan, contratto depositato: manca solo l’annuncio

Rinnovo Mecozzi, un bomber in più per la Lazio Primavera

Un attaccante in più a disposizione di mister Francesco Punzi, il suo nome è Manuel Mecozzi ed è nato nel 2008. 18 anni compiuti lo scorso 4 febbraio per il giovane talento romano che a partire da questa stagione farà dunque parte della Lazio Primavera. Vengono così ricompensate le buone prestazioni del centravanti che, durante lo scorso campionato, ha messo a segno 11 reti in 33 uscite. Numeri che hanno convinto il club biancoceleste ad offrirgli il rinnovo e la conseguente possibilità di diventare un professionista nel mondo del calcio.

@Copyright Lazionews.eu

Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP