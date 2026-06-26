Melli: “Cosa può fare Gattuso in un ambiente dove arrivano insulti, minacce e aggressioni?”

Nel corso dell’intevista rilasciata a Radio Radio Lo Sport, Franco Melli si è augurato un miracolo per aggiustare la situazione della Lazio: ecco le sue parole sull’ambiente in cui si è trovato catapultato Gennaro Gattuso e sullo stadio Olimpico, destinato a restare desolatamente vuoto. Ecco le sue parole.

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Le parole di Melli nell’intervista sulla situazione in casa Lazio, su Gattuso e sull’Olimpico

“Il grande problema è la situazione tifoseria. Credo che qualsiasi squadra possa mettere in piedi la Lazio, se non c’è il pubblico, non si va da nessuna parte. Io mi auguro che accada qualcosa, un po’ di buonsenso da una parte e dall’altra, un miracolo, l’intervento di qualche santo, perché non è possibile immaginare che prosegua a oltranza tutto quello che abbiamo già visto e sofferto fino a poco tempo fa”.

Su Gattuso

“Si parla di Gattuso, molte volte anche a sproposito. Secondo me gli va data questa occasione per dimostrare quello che vale. Sono convinto che lui lavorerà con grande passione, cosa che non accadeva al suo predecessore. Però non si pensa all’ambiente che noi diamo a Gattuso. Come fa un allenatore a districarsi in una situazione dove nella migliore delle ipotesi arrivano stroncature e nella peggiore arrivano insulti, minacce, tentativi di aggressione, di tutto e di più. A me non interessa chi stanno comprando e chi stanno cedendo”.

Sulla protesta dei tifosi

“La cosa dalla quale non si può scappare è questa guerra a oltranza che è cominciata e che tutti pensavano che potesse finire. Io sentivo dire che Lotito sarebbe sceso a miti consigli, facciamo così, facciamo colà, ma non si va da nessuna parte se lo Stadio Olimpico rimane desolatamente vuoto”.

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